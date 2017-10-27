На его вызов не приехали.

В Кыштыме задержали 25-летнего местного жителя, который напал на отделение скорой помощи.

Инцидент произошел утром 26 октября. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пьяный мужчина был недоволен тем, что скорая долго не ехала на его вызов. Он начал буянить, вырвал ручку двери. На шум вышел водитель неотложки. Кыштымец ударил его.

Через некоторое время буяна задержали. Он находится в комнате для административно задержанных. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается, насколько серьезные травмы получил пострадавший.

"Один водитель скорой находится в травматологии с черепно-мозговой травмой, кровопотерей, другой водитель получил легкие телесные повреждения в виде гематом и ссадин. Хулиган крушил все, что попадалась на его пути, выламывал двери, пытался избивать далее водителя, уже получившего травмы (мешали дежурные фельдшера), препятствовал фельдшерам оказывать мед.помощь своему коллеге, который истекал кровью и до этого около 5 мин. лежал на асфальте без сознания", - написала в соцсети "ВКонтакте" сотрудница скорой помощи Ирина Колосова (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Женщина добавила, что кыштымец пытался вызвать скорую своей якобы беременной подруге, но адрес при этом не назвал. Из-за этого бригада к нему не приехала. В ходе дальнейшей проверки оказалось, что девушка пьяна, не беременна, и помощь ей не требовалась.