На Среднем Урале.

Камышловский райсуд вынес приговор Льву Медведеву, признав его виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Он проведет 2 года в колонии-поселения, а также должен заплатить 960 тысяч рублей родственникам погибшего. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла 27 июня 2017 года. Пьяный Медведев за рулем Toyota Caldina на подъезде к поселку Первомайский не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Его 20-летний пассажир получил перелом свода черепа, ушиб и размозжение части мозга. Через трое суток пострадавший скончался.