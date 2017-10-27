Первоначальная версия не подтвердилась.

Свердловские следователи и спасатели установили причину пожара в Серове, унесшего жизни пятерых человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки на веранде деревянного дома. Поскольку пожар произошел ночью, когда жильцы спали, спастись им не удалось. Согласно данным судебно-медицинского эксперта, их смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Пожар произошел 25 октября 2017 года в жилом деревянном доме. Под завалами сгоревшего здания спасатели обнаружили тела двух пенсионерок, 31-летней женщины и двух ее дочерей - 11 и 2 лет.

Первоначально предполагалось, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Пожар в Серове унес жизни пятерых человек