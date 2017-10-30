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"Плюшкины" из Екатеринбурга сгорели заживо в собственной квартиреСегодня в 08:53

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Отец с сыном таскали домой всякий хлам.

28 октября в Екатеринбурге произошел пожар, унесший две жизни. Около 08.45 загорелась квартира на 3-м этаже многоквартирного дома на улице Академика Бардина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", в помещении проживали отец с сыном. Они, по словам соседей, регулярно складировали в квартире хлам, принесенный с мусорных площадок, и нередко нарушали правила пожарной безопасности.

"Они однажды рыбу коптили в квартире, я тогда участкового вызывал. Так он еле-еле по коридору смог пройти", - рассказал проживающий по соседству мужчина.

Хлам, находившийся в помещении, серьезно осложнил работу пожарных. Тела погибших были обнаружены только после того, как огонь был потушен. Предположительно жертвами пожара стали именно отец с сыном.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

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