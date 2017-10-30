Надышался угарным газом.

Пожар с погибшим произошел 29 октября 2017 года в Верхней Пышме. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на площади 100 квадратных метров загорелись надворные постройки и частный жилой дом.

Во время пожара в бане находился 80-летний мужчина. Он надышался угарным газом. Местные жители пытались оказать пенсионеру первую помощь, однако спасти не смогли. Прибывшие на место медики констатировали смерть уральца.

Супруга погибшего, которая во время пожара находилась в доме, была доставлена в больницу.

Причины возгорания устанавливаются.