На Пермском тракте иномарка задавила пенсионеркуСегодня в 11:01
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И протаранила стелу АЗС.
Вечером 29 октября 2017 года на 287-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург 40-летний водитель Subaru сбил насмерть 80-летнюю женщину. После наезда иномарку отбросила на стелу АЗС.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
Пострадала 35-летняя пассажирка Subaru. Ее госпитализировали.
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