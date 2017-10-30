Столкнулись две легковушки.

Вечером 29 октября на 2-м километре автодороги Северский - Полевской лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 и Hyundai Solaris.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехал 30-летний водитель "двенадцатой". Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и вывих бедра с повреждением костей таза.

Также пострадали водитель и два пассажира иномарки. У них - ушибы, вывихи, травмы позвоночника и живота.