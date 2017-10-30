×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


3-месячная челябинка замерзла насмерть в холодной избеСегодня в 14:09

Возбуждено дело.

В отношении жительницы Магнитогорска возбуждено уголовное дело статье "причинение смерти по неосторожности". По ее вине, считают следователи, погибла 3-месячная дочь.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, женщина с двумя детьми 2015 и 2017 годов рождения в середине октября переехала в один из поселков Нагайбакского района. Спустя два дня после переезда она нашла мертвой младшую дочь. О случившемся женщина сообщила в больницу.

Экспертиза показала, что смерть девочки наступила от переохлаждения. Как выяснилось, в доме было слишком холодно, а мать не топила печь.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
вот так и пенсионеры вымерзают Сегодня в 21:00

А у матери были деньги на дрова?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×