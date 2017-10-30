Возбуждено дело.

В отношении жительницы Магнитогорска возбуждено уголовное дело статье "причинение смерти по неосторожности". По ее вине, считают следователи, погибла 3-месячная дочь.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, женщина с двумя детьми 2015 и 2017 годов рождения в середине октября переехала в один из поселков Нагайбакского района. Спустя два дня после переезда она нашла мертвой младшую дочь. О случившемся женщина сообщила в больницу.

Экспертиза показала, что смерть девочки наступила от переохлаждения. Как выяснилось, в доме было слишком холодно, а мать не топила печь.