Из-за угрозы взрыва.

Днем 30 октября 2017 года полицейские из-за угрозы взрыва оцепили "Екатеринбург Арену".

"Поводом для визита стал бесхозный предмет, он угрозы не представляет", - прокомментировал "Уралинформбюро" ситуацию руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Что это за предмет и кто сообщил о нем в полицию, не уточняется.