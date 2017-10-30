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Барнаулец расстрелял из автомата квартирантов-должниковСегодня в 14:38

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Они не платили за аренду его бывшей жене.

Житель Барнаула расстрелял из АК-74 квартиросъемщиков, не плативших за жилье его бывшей жене. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 56-летний мужчина скрылся с места преступления, а когда его задерживали, активно сопротивлялся.

ЧП произошло 29 октября около 22.00. Мужчина пришел к квартиросъемщикам, на которых пожаловалась его экс-супруга. Долгих разговоров стрелок решил не устраивать и сразу открыл огонь прямо в квартире. Оттуда в тяжелом состоянии забрали в больницу двух потерпевших: мужчины получили ранения грудной клетки и живота. Женщина, которую тоже зацепило пулей, пострадала незначительно.

При стрелке нашли более 100 патронов, гранату Ф-1 и 6 гранат другой модификации, тротиловую шашку, 3 запала, нож и топор.

По некоторым данным, у мужчины есть три судимости. Во время задержания он был пьян.

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