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В Челябинске 6-месячный ребенок скончался в реанимобиле Сегодня в 15:52

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По пути в больницу.

В столице Южного Урала шестимесячный мальчик скончался в реанимобиле. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Ребенок умер днем 28 октября по пути в больницу. Его везли из поселка Вознесенка (Сосновский район). Предварительный диагноз не называется. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Стоит отметить, что в начале прошлой недели южноуральским медикам не удалось спасти жизнь 6-летней девочки, родители которой отказались вовремя ее госпитализировать.

Ранее по теме:
На Южном Урале 6-летняя девочка умерла на руках у медиков

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