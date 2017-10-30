По пути в больницу.

В столице Южного Урала шестимесячный мальчик скончался в реанимобиле. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Ребенок умер днем 28 октября по пути в больницу. Его везли из поселка Вознесенка (Сосновский район). Предварительный диагноз не называется. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Стоит отметить, что в начале прошлой недели южноуральским медикам не удалось спасти жизнь 6-летней девочки, родители которой отказались вовремя ее госпитализировать.

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