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Уральский школьник покалечился на заброшенном молокозаводеСегодня в 17:58

  • Текст

Упав с высоты.

Школьник из Верхней Салды получил серьезные травмы в заброшенном здании бывшего молокозавода. Обстоятельства происшествия устанавливает прокуратура, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Инцидент произошел 29 октября. Школьник играл в заброшенном здании и упал с высоты. Ребенка доставили в больницу с травмами различного характера, в том числе ушибом поясничного отдела, сотрясением головного мозга и травмой пятки.

Прокуратура выясняет, кому принадлежит здание, и почему оно не было огорожено. Кроме того, будет выясняться, почему ребенок без взрослых находился в заброшенном помещении.

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