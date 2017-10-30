×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Норвегии при крушении вертолета погибли уральцыСегодня в 18:36

  • Текст

Тоболяк и тюменец.

На норвежском архипелаге Шпицберген при крушении вертолета МИ-8 погибли пилоты из Тобольска и Тюмени. Всего на борту было восемь человек, сообщают федеральные СМИ. Авария произошла 26 октября.

Вертолет Ми-8 принадлежал компании "Конверс Авиа". Экипаж из пяти человек перевозил трех сотрудников НИИ Арктики и Антарктики между населенными пунктами архипелага. В 15:35 по местному времени в спасательный центр поступило сообщение, что вертолет пропал. Через несколько минут губернатор Шпицбергена подтвердил факт катастрофы. В двух километрах к северо-западу от мыса Хеер в акватории Баренцева моря обнаружено предварительное место крушения. Обломки Ми-8 предположительно находятся на глубине 209 метров. Достать их планируют 30 октября.

Командиром экипажа был пилот из Тобольска, вторым пилотом – тюменец, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×