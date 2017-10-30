Тоболяк и тюменец.

На норвежском архипелаге Шпицберген при крушении вертолета МИ-8 погибли пилоты из Тобольска и Тюмени. Всего на борту было восемь человек, сообщают федеральные СМИ. Авария произошла 26 октября.

Вертолет Ми-8 принадлежал компании "Конверс Авиа". Экипаж из пяти человек перевозил трех сотрудников НИИ Арктики и Антарктики между населенными пунктами архипелага. В 15:35 по местному времени в спасательный центр поступило сообщение, что вертолет пропал. Через несколько минут губернатор Шпицбергена подтвердил факт катастрофы. В двух километрах к северо-западу от мыса Хеер в акватории Баренцева моря обнаружено предварительное место крушения. Обломки Ми-8 предположительно находятся на глубине 209 метров. Достать их планируют 30 октября.

Командиром экипажа был пилот из Тобольска, вторым пилотом – тюменец, передает "Уралинформбюро".