×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В столкновении КамАЗа с микроавтобусом погибли пять таджиковСегодня в 08:31

  • Текст

Четверо сразу, пятый – в больнице.

Пять человек погибли и столько же пострадали в результате ДТП, случившегося вечером 30 октября на 558 километре трассы Саратов – Нижний Новгород. Столкнулись КамАЗ и микроавтобус, перевозивший граждан Таджикистана, передает "Уралинформбюро".

Четверо пассажиров микроавтобуса скончались на месте, еще один позже в больнице. По словам главврача Петровской районной больницы Дмитрия Вагаева, всего были госпитализированы шесть человек.

"Один из них от полученных травм скончался. Еще трое находятся в отделении реанимации, двое в травматологии", - цитирует Вагаева ТАСС.

По предварительной версии ПДД нарушил водитель КамАЗа – он не уступил дорогу микроавтобусу, который имел преимущество.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×