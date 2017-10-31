Четверо сразу, пятый – в больнице.

Пять человек погибли и столько же пострадали в результате ДТП, случившегося вечером 30 октября на 558 километре трассы Саратов – Нижний Новгород. Столкнулись КамАЗ и микроавтобус, перевозивший граждан Таджикистана, передает "Уралинформбюро".

Четверо пассажиров микроавтобуса скончались на месте, еще один позже в больнице. По словам главврача Петровской районной больницы Дмитрия Вагаева, всего были госпитализированы шесть человек.

"Один из них от полученных травм скончался. Еще трое находятся в отделении реанимации, двое в травматологии", - цитирует Вагаева ТАСС.

По предварительной версии ПДД нарушил водитель КамАЗа – он не уступил дорогу микроавтобусу, который имел преимущество.