×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Норвегии нашли тело одного из членов экипажа рухнувшего Ми-8Сегодня в 09:10

  • Текст

В 130 метрах от места затопления.

Спасатели нашли тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение на норвежском архипелаге Шпицберген. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Труп на дне Баренцева моря в 130 метрах от места затопления воздушного судна обнаружил подводный аппарат. В ближайшее время тело поднимут на поверхность.

Трагедия произошла 26 октября 2017 года. Вертолет компании "Конверс Авиа" перевозил трех сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Также на борту находилось пять членов экипажа, командиром был пилот из Тобольска, вторым пилотом - тюменец.

Ми-8 нашли в двух километрах к северо-западу от мыса Хеер на глубине 209 метров, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
В Норвегии при крушении вертолета погибли уральцы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×