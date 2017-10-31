В 130 метрах от места затопления.

Спасатели нашли тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение на норвежском архипелаге Шпицберген. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Труп на дне Баренцева моря в 130 метрах от места затопления воздушного судна обнаружил подводный аппарат. В ближайшее время тело поднимут на поверхность.

Трагедия произошла 26 октября 2017 года. Вертолет компании "Конверс Авиа" перевозил трех сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Также на борту находилось пять членов экипажа, командиром был пилот из Тобольска, вторым пилотом - тюменец.

Ми-8 нашли в двух километрах к северо-западу от мыса Хеер на глубине 209 метров, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

В Норвегии при крушении вертолета погибли уральцы