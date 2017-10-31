Серьезно пострадал рабочий.

В Реже по факту взрыва на химзаводе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Во время ЧП один из рабочих серьезно пострадал, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В сентябре 2017 года при производстве ремонтных сварочных работ произошло возгорание. Работник предприятия получил острое отравление продуктами горения. Экспертиза установила, что его здоровью был причинен тяжкий вред.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается виновное лицо.