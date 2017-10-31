И трое взрослых.

Вечером 30 октября на 21-м километре автодороги Кизильское - Бреды - Мариинское лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и ВАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УИБДД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 68-летний водитель Lada. Оба водителя, а также пассажиры второй легковушки (44-летний мужчина и ребенок 2017 года рождения) госпитализированы.