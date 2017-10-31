Водитель погиб на месте.

Автомобиль Opel Astra опрокинулся в 160-метровый обрыв. Инцидент произошел 29 октября около 20.30 в селе Гулакандоз в Таджикистане.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики, 26-летний водитель не справился с управлением, из-за чего иномарка улетела с обрыва. Мужчина, находящийся за рулем, от полученных травм погиб на месте происшествия.