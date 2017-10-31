Еще одна женщина пострадала.

В ночь на 31 октября в Челябинске на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чичерина водитель Mitsubishi Lancer сбил двух женщин на "зебре".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 39-летняя пострадавшая скончалась в больнице, ее 31-летней спутнице назначили амбулаторное лечение.

Со слов водителя аварии, из-за темного времени суток и мокрого асфальта женщин было не видно.