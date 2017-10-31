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В Зальцбурге при посадке едва не разбился самолетСегодня в 15:12

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Из-за сильного ветра.

В аэропорту Зальцбурга при посадке едва не разбился Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air. Видео опасного маневра пилотов появилось в сети, передает "Уралинформбюро".

На кадрах ролика видно, как лайнер раскачивает сильнейшими порывами ветра. В один момент крыло самолета едва не задевает взлетно-посадочную полосу. Когда лайнер коснулся шасси земли, колеса отскочили от нее, и пилотам пришлось вновь набирать высоту. На второй круг экипаж не решился. Самолет направился во Франкфурт, пишет Daily Mail.

Стоит напомнить, что в центральной и восточной Европе несколько дней бушевал ураган "Герварт". Его жертвами стали несколько человек в Чехии, Польше и Германии. Наибольший удар пришелся на Германию, где был введен режим чрезвычайного положения. Разрушительный след стихия оставила в пяти странах.

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