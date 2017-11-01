×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уроженец Узбекистана устроил на Хэллоуин теракт в Нью-Йорке – 8 жертвСегодня в 08:02

Фотография

Он давил велосипедистов пикапом.

Восемь человек погибли и, по меньшей мере, одиннадцать пострадали в теракте, который вечером 31 октября совершил в Нью-Йорке уроженец Узбекистана. На арендованном пикапе мужчина проехал несколько улиц по велосипедной дорожке на Манхэттене, сбивая велосипедистов, пока не врезался в школьный автобус, передает "Уралинформбюро".

По данным CNN, автомобилем управлял 29-летний Сайфулло Саипов. В машине позже была обнаружена записка на английском языке, в которой утверждалось, что теракт совершен от лица запрещенной в России группировки "Исламское государство". Мужчина был задержан после перестрелки с полицейскими.

Министерство иностранных дел Аргентины заявило, что в числе погибших есть граждане южноамериканской страны. О возможных жертвах теракта или раненых из числа россиян пока не сообщается.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Сергей Сегодня в 12:36

РФ должна срочна вводить визовый режим со всеми мусульманскими странами. Если уж в США из Узбекистана проник террорист, несмотря на визовый режим и некоррумпированные правоохранительные органы, в то для проникновения в РФ им не нужно особо маскироваться. У РФ безвизовый режим со среднеазиатскими республиками, практически неохраняемая граница, коррумпированное чиновничество: для террористов созданы комфортные условия для "работы".

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×