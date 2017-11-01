Он давил велосипедистов пикапом.

Восемь человек погибли и, по меньшей мере, одиннадцать пострадали в теракте, который вечером 31 октября совершил в Нью-Йорке уроженец Узбекистана. На арендованном пикапе мужчина проехал несколько улиц по велосипедной дорожке на Манхэттене, сбивая велосипедистов, пока не врезался в школьный автобус, передает "Уралинформбюро".

По данным CNN, автомобилем управлял 29-летний Сайфулло Саипов. В машине позже была обнаружена записка на английском языке, в которой утверждалось, что теракт совершен от лица запрещенной в России группировки "Исламское государство". Мужчина был задержан после перестрелки с полицейскими.

Министерство иностранных дел Аргентины заявило, что в числе погибших есть граждане южноамериканской страны. О возможных жертвах теракта или раненых из числа россиян пока не сообщается.