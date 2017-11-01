Уроженец Узбекистана устроил на Хэллоуин теракт в Нью-Йорке – 8 жертвСегодня в 08:02
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Он давил велосипедистов пикапом.
Восемь человек погибли и, по меньшей мере, одиннадцать пострадали в теракте, который вечером 31 октября совершил в Нью-Йорке уроженец Узбекистана. На арендованном пикапе мужчина проехал несколько улиц по велосипедной дорожке на Манхэттене, сбивая велосипедистов, пока не врезался в школьный автобус, передает "Уралинформбюро".
По данным CNN, автомобилем управлял 29-летний Сайфулло Саипов. В машине позже была обнаружена записка на английском языке, в которой утверждалось, что теракт совершен от лица запрещенной в России группировки "Исламское государство". Мужчина был задержан после перестрелки с полицейскими.
Министерство иностранных дел Аргентины заявило, что в числе погибших есть граждане южноамериканской страны. О возможных жертвах теракта или раненых из числа россиян пока не сообщается.
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РФ должна срочна вводить визовый режим со всеми мусульманскими странами. Если уж в США из Узбекистана проник террорист, несмотря на визовый режим и некоррумпированные правоохранительные органы, в то для проникновения в РФ им не нужно особо маскироваться. У РФ безвизовый режим со среднеазиатскими республиками, практически неохраняемая граница, коррумпированное чиновничество: для террористов созданы комфортные условия для "работы".ответить
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