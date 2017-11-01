18 числятся пропавшими без вести.

За 10 месяцев 2017 года в водоемах Ханты-Мансийского автономного округа - Югра утонули 20 человек. Поиски еще 18 продолжаются. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе КУ "Центроспас-Югория". 25 пропавших нашли живыми.

Помимо этого, с начала года спасатели смогли обнаружить 97 человек, заблудившихся в лесу. Погибли в природной среде 4 человека. 9 до сих пор не найдены.