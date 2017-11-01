Самодельное.

14-летний челябинец попал в больницу с серьезными травмами после того, как у него в руках разорвалось самодельное оружие. Инцидент произошел 31 октября 2017 года.

"Такой факт мы зарегистрировали. У мальчика была "пугалка", сделанная из спичек и трубок. Сейчас он в больнице. Проводится проверка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.