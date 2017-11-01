На парковке.

В ночь на 1 ноября 2017 года в Екатеринбурге водитель Toyota протаранил припаркованные ВАЗ-21099, ГАЗель и Lada Priora.

"У водителя Toyota не было прав. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения от отказался. Пострадавших нет", - сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.