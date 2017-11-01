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В ДТП на трассе М5 "Урал" погиб мужчинаСегодня в 11:28

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Столкнулись две легковушки.

Поздним вечером 31 октября в Челябинской области на 1571-м километре федеральной трассы М5 "Урал" лоб в лоб столкнулись Lada Largus и Mercedes-Benz E200.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского ГУ МВД, на встречную полосу выехал 38-летний водитель отечественного универсала. Его 31-летний пассажир скончался на месте.

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