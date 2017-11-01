Который перебегал дорогу.

Вечером 31 ноября на 10-м километре автодороги Нижневартовск - Радужный Chevrolet Cruze сбил 49-летнего мужчину. Пешехода с травмами доставили в больницу, где он спустя некоторое время скончался.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды окружного УГИБДД, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.