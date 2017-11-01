×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сбивший на "зебре" тюменку байкер сел на 3 годаСегодня в 11:53

  • Текст

В момент ДТП он был пьян.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 38-летнему местному жителю, который на мотоцикле сбил насмерть пенсионерку. Мужчина проведет 3 года в колонии-поселении. Кроме того, он лишен прав на 2 года 10 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла днем 16 июля 2017 года на улице Воронинские горки. Пьяный мужчина на Yamaha наехал на 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Она скончалась в больнице на следующий день.

Ранее по теме:
Тюменец на мотоцикле насмерть сбил женщину на "зебре"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×