В момент ДТП он был пьян.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 38-летнему местному жителю, который на мотоцикле сбил насмерть пенсионерку. Мужчина проведет 3 года в колонии-поселении. Кроме того, он лишен прав на 2 года 10 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла днем 16 июля 2017 года на улице Воронинские горки. Пьяный мужчина на Yamaha наехал на 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Она скончалась в больнице на следующий день.

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