Его задержали.

В поселке Березово задержали 48-летнего мужчину по подозрению в убийстве четырех человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, житель Октябрьского района прибыл в поселок вместе с сожительницей для обследования в больнице. 31 октября 2017 года они остановились на ночлег у случайной знакомой. К компании присоединились еще трое мужчин 19, 48 и 55 лет.

Во время застолья подозреваемый поругался с юношей, который выиграл в карты. Злоумышленник схватил топор и зарубил всех мужчин и хозяйку квартиры. С места происшествия он скрылся, но вскоре его задержали.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.