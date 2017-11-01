×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Югорчанин зарубил 4 человек из-за карточного проигрышаСегодня в 12:24

  • Текст

Его задержали.

В поселке Березово задержали 48-летнего мужчину по подозрению в убийстве четырех человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, житель Октябрьского района прибыл в поселок вместе с сожительницей для обследования в больнице. 31 октября 2017 года они остановились на ночлег у случайной знакомой. К компании присоединились еще трое мужчин 19, 48 и 55 лет.

Во время застолья подозреваемый поругался с юношей, который выиграл в карты. Злоумышленник схватил топор и зарубил всех мужчин и хозяйку квартиры. С места происшествия он скрылся, но вскоре его задержали.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×