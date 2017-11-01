Еще 4 человека пострадали.

В ночь на 1 ноября 2017 года в Перми вылетел в кювет и перевернулся Opel Antara. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он скончался по пути в больницу.

Еще четыре человека получили травмы: 34-летний мужчина, 33-летняя женщина (госпитализированы), 23-летняя девушка и 15-летний подросток. По факту аварии проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю.