Его госпитализировали.

В ночь на 1 ноября 2017 года в Челябинске на шоссе Металлургов карета скорой помощи сбила 35-летнего мужчину на "зебре".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пешеход был пьян. Его госпитализировали.