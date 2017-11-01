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Челябинец за рулем ВАЗ-2103 снес знак и протаранил три дереваСегодня в 14:39

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Пострадал пассажир.

Ранним утром 1 ноября 2017 года в Челябинске на улице Российской ВАЗ-2103 сшиб знак "Осторожно, дети" и протаранил 3 дерева. Водитель с места аварии скрылся, бросив машину.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадал 20-летний пассажир ВАЗа. Его госпитализировали. Насколько серьезные травмы получил молодой человек, не уточняется.

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