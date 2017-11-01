Он провалился под лед.

Спасателям Магнитогорского отряда областной поисково-спасательной службы пришлось дважды выезжать на поиск рыбаков 31 октября. Оба мужчины погибли, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре ведомства.

Первый рыбак пропал после того, как отправился на один из прудов в районе поселка Переселенческий (Нагайбакский район). В 10 метрах от берега в полынье был обнаружен всплывший башмак 36-летнего мужчины. Его самого нашли при помощи водолазного снаряжения на глубине около трех метров.

Второй летальный случай произошел в районе поселка Полосинский (Верхнеуральский район). 62-летний рыбак провалился под лед на глазах очевидцев, которым не удалось вытащить его на поверхность. Тело погибшего спасатели обнаружили в 15 метрах от берега на 3-метровой глубине.