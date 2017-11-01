Рыбака.

В Алапаевском районе из карьера у села Бубчиково достали труп мужчины. Его личность установлена, это 61-летний местный житель.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 29 октября 2017 года мужчина отправился на рыбалку и вскоре перестал выходить на связь. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. 30 октября в карьере нашли тело погибшего.

Проводится проверка. Труп рыбака направлен на судмедэкспертизу.