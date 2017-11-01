Еще двое пострадали.

Утром 1 ноября на 4-м километре автодороги Камышлов - Шадринск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и УАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 21-летний водитель "семерки". Его 23-летний пассажир скончался на месте. Еще один пассажир - 22-летний молодой человек госпитализирован в хирургическое отделение. Также пострадала пассажирка УАЗа, у нее ушибы.



Фото: УГИБДД по Свердловской области.