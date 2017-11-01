Две недели он провел в больнице.

В Челябинске в ожоговом центре скончался 6-летний копейчанин. Проводится доследственная проверка.

Как рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников, 16 октября 2017 года двое братьев 4 и 6 лет баловались с зажигалкой. В результате опасных игр загорелась одежда на старшем мальчике. Огонь сбили прохожие. Ребенка доставили в больницу, где он скончался 28 октября.

По данным 74.ru, в семье погибшего мальчика воспитывается еще семеро детей.