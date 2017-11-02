За отказ продать алкоголь.

Недовольный клиент облил продавщицу привокзальной столовой в Мангистауской области Казахстана кипящим маслом. 20-летняя девушка получила ожог 30% тела, в том числе и лица.

Злоумышленник пытался в 5 часов утра купить в заведении алкоголь, но продавщица отказала ему, сославшись на законный запрет. Разгневанный посетитель со всей силы пнул электрический казан с кипящим маслом, все содержимое емкости выплеснулось на девушку. "И говорит: будь ты проклята", – цитирует пострадавшую телеканал КТК.

Когда девушка попала в больницу, ее родственники написали заявление в полицию. Подозреваемого нашли и возбудили дело по статье о хулиганстве, чем семья продавщицы осталась недовольна. С их слов, когда писалось заявление, главный следователь сказал, что это не останется без наказания. А за мелкое хулиганство, которое вменяют мужчине, серьезных санкций нет.

Медики считают, называют состояние госпитализированной девушки тяжелым: она не может даже повернуть голову. От обширных ожогов на теле пострадавшей останутся рубцы, а также может нарушиться функциональность суставов.

Стоит отметить, что 30-летний мужчина не стал отрицать, что намеренно опрокинул кипящий казан. Его действия злоумышленника будут квалифицировать после того, как продавщицу выпишут из больницы: тогда она пройдет судебно-медицинскую экспертизу, передает "Уралинформбюро".