Разъяренный клиент облил продавщицу столовой кипящим масломСегодня в 09:29
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За отказ продать алкоголь.
Недовольный клиент облил продавщицу привокзальной столовой в Мангистауской области Казахстана кипящим маслом. 20-летняя девушка получила ожог 30% тела, в том числе и лица.
Злоумышленник пытался в 5 часов утра купить в заведении алкоголь, но продавщица отказала ему, сославшись на законный запрет. Разгневанный посетитель со всей силы пнул электрический казан с кипящим маслом, все содержимое емкости выплеснулось на девушку. "И говорит: будь ты проклята", – цитирует пострадавшую телеканал КТК.
Когда девушка попала в больницу, ее родственники написали заявление в полицию. Подозреваемого нашли и возбудили дело по статье о хулиганстве, чем семья продавщицы осталась недовольна. С их слов, когда писалось заявление, главный следователь сказал, что это не останется без наказания. А за мелкое хулиганство, которое вменяют мужчине, серьезных санкций нет.
Медики считают, называют состояние госпитализированной девушки тяжелым: она не может даже повернуть голову. От обширных ожогов на теле пострадавшей останутся рубцы, а также может нарушиться функциональность суставов.
Стоит отметить, что 30-летний мужчина не стал отрицать, что намеренно опрокинул кипящий казан. Его действия злоумышленника будут квалифицировать после того, как продавщицу выпишут из больницы: тогда она пройдет судебно-медицинскую экспертизу, передает "Уралинформбюро".
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