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Испанские полицейские избили фанатов московского "Спартака"Сегодня в 09:58

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После матча.

1 ноября 2017 года испанские полицейские применили силу в отношении болельщиков московского "Спартака". Инцидент произошел после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".

Как пишет "Спорт-Экспресс", стражи порядка начали оттеснять российских футбольных фанатов, которые хотели подойти к автобусу "Спартака". Один из болельщиков, получив удар дубинкой по голове, потерял сознание. Мужчине понадобилась помощь медиков, но полиция проигнорировала просьбы вызвать врачей.


Следует отметить, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Севильи". По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на стадион не пускали россиян. Такие санкции были приняты после того, как 13 сентября один из болельщиков напал на полицейского во время матча в Мариборе, передает "Уралинформбюро".

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