Их ищут водолазы.

Спасатели нашли тело женщины, утонувшей в Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район). Труп прибило к берегу. Поиски остальных пропавших продолжаются, на месте работают две водолазные группы.

Как рассказала "Уралинформбюро" начальник пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова, компания каждый год ездила на водохранилище поминать друзей, утонувших там несколько лет назад. Пять человек отплыли от берега на лодке. Из-за сильного ветра и волн судно перевернулись, и люди оказались в воде.

На крики пострадавших подоспела другая лодка, в которой находилось два человека. Они взяли людей себе на борт. Но из-за перегруза лодка наполнилась водой и затонула.

Двое мужчин смогли доплыть до берега, остальных ищут.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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