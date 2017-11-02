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На югорской трассе семь человек пострадали в ДТП с автобусамиСегодня в 11:14

Фотография

На одном участке.

1 ноября на 698-м километре автодороги Нефтеюганск - Мамонтово произошло две аварии с автобусами с разницей в час. Пострадали семь человек, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД.

В 10.48 автобус МАЗ "догнал" ВАЗ. От удара автобус отбросила на остановившийся КамАЗ. Пострадали четыре пассажирки МАЗа в возрасте от 23 до 66 лет.

В 11.45 микроавтобус Ford Transit по касательной столкнулся со стоящими в пробке Chevrolet, ГАЗом и КамАЗом. Пострадали три пассажирки автобуса 56 и 58 лет.

Стоит отметить, что в Югре 1 ноября из-за погодных условий было ограничено движение по федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Жители округа сообщали об увеличившемся количестве ДТП из-за гололедицы.

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В Югре ограничили движение по федеральной трассе

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