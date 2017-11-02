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В свердловском селе машина-"призрак" погубила пенсионераСегодня в 11:01

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Водитель объявлен в розыск.

Вечером 1 ноября в селе Покровское (Каменский ГО) неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 81-летнего мужчину. Пенсионер от полученных травм скончался в больнице, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

Авария произошла на первом километре автодороги с. Покровское — с. Кисловское — с. Соколова. Пешеход был в темной одежде без светоотражателей. Ведется розыск водителя, совершившего наезд. Свидетелей ДТП просят обратиться по телефонам: 8(343)269-77-00, 8(3439)32-35-93. Конфиденциальность гарантируется.

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