Водитель объявлен в розыск.

Вечером 1 ноября в селе Покровское (Каменский ГО) неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 81-летнего мужчину. Пенсионер от полученных травм скончался в больнице, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

Авария произошла на первом километре автодороги с. Покровское — с. Кисловское — с. Соколова. Пешеход был в темной одежде без светоотражателей. Ведется розыск водителя, совершившего наезд. Свидетелей ДТП просят обратиться по телефонам: 8(343)269-77-00, 8(3439)32-35-93. Конфиденциальность гарантируется.