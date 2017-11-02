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В ДТП на тюменской трассе погибла семья дальнобойщиковСегодня в 11:47

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Столкнулись две фуры.

1 ноября 2017 года на 541-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись тягачи Renault и Volvo. От удара последний загорелся.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, виновником аварии стал водитель Renault. Он превысил скорость, и полуприцеп большегруза занесло на "встречку".

37-летний пассажир Volvo - сын водителя - скончался на месте. Самого водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, через некоторое время он умер в больнице.

Виновник аварии отделался ушибом шеи.

Следует отметить, что обе фуры зарегистрированы в Свердловской области. Отец и сын жили в Артях, водитель Renault - в Сухом Логу.

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