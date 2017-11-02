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Спасатели обнаружили второго погибшего на челябинском водохранилищеСегодня в 17:02

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И лодку.

Авиация МЧС обнаружила тело второго погибшего на Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район). Об этом "Уралинформбюро" сообщила пресс-секретарь региональной поисково-спасательной службы Эльмира Гарипова.

"Пилоты с высоты обнаружили лодку и тело, их отнесло примерно на восемь километров от места ЧП", - пояснила собеседница агентства. Она добавила, что, предположительно, это вторая лодка, принадлежавшая рыбакам, которые бросились на помощь тонувшим. Тело и лодку в настоящее время поднимают на поверхность.

Стоит напомнить, что трагедия на Аргазинском водохранилище произошла 1 ноября. В 500 метрах от берега перевернулась лодка с пятью пассажирами на борту. Спасти их попытались двое человек, которые проплывали неподалеку на другой лодке. Они подобрали тонувших, но примерно в 100 метрах от береговой линии плавательное средство не выдержало перегруз. Добраться до земли сумели только двое – пассажиры первой лодки.

Спустя несколько часов спасатели нашли тело утонувшей женщины. Труп прибило к берегу. Поиски остальных пропавших продолжаются, на месте работают две водолазные группы.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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