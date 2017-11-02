Она хотела испечь пирожки.

2 ноября в досмотровой комнате камышловской ИК-52 у женщины обнаружили запрещенные предметы. Она пыталась пронести на свидание газовую зажигалку и дрожжи, приклеив их под нижнее белье.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко, женщина живет в одном из сел Алтайского края. Они пояснила, что хотела испечь пирожки близкому человеку, отбывающему наказание в колонии. Теперь ей грозит административное наказание.