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На Аргазинском водохранилище нашли тело третьего погибшего02 ноября в 19:45

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Поиски еще двух человек продолжаются.

Спасатели нашли тело третьего погибшего на Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район). Его прибило к берегу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. Продолжаются поиски еще двух пропавших.

Трагедия на водоеме произошла 1 ноября 2017 года. Компания из 5 человек приехала помянуть друзей, утонувших здесь несколько лет назад. Люди сели в лодку и отплыли на расстояние 500 метров от берега. Из-за сильного ветра и волн судно перевернулось.

На помощь потерпевшим подоспела другая лодка, в которой находились двое рыбаков. Они взяли людей на борт, однако из-за перегруза судно пошло ко дну.

Двое мужчин из первой лодки смогли доплыть до берега. Пятеро пропали. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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