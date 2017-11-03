Он поминал друга-риелтора.

Один из погибших на Аргазинском водохранилище был директором челябинского агентства недвижимости "Мастер Проф". Риелтор Алексей Летунов приехал, чтобы помянуть погибшего здесь 8 лет назад друга - начальника агентства недвижимости "Риэл Престиж" Владимира Дорохина.

Как рассказал 74.ru коллега утонувших, в 2009 Алексей и Владимир должны были вместе отправиться на Аргази, но тогда у Летунова не получилось поехать. С тех пор, как Дорохин с супругой утонули, их друзья каждый горд приезжали их помянуть.

Трагедия на Аргазинском водохранилище произошла 1 ноября. Компания из 5 человек отплыла на лодке от берега на расстояние 500 метров и перевернулась. На помощь людям подоспела другая лодка, в которой находились двое рыбаков. Они взяли потерпевших на борт, однако судно не выдержало перегруза. До берега добрались двое мужчин, пять человек пропали.

В настоящее время спасатели достали тела трех погибших. Поиски еще двух продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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