×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В ЧП на Аргазинском водохранилище погиб директор агентства недвижимостиСегодня в 09:19

  • Текст

Он поминал друга-риелтора.

Один из погибших на Аргазинском водохранилище был директором челябинского агентства недвижимости "Мастер Проф". Риелтор Алексей Летунов приехал, чтобы помянуть погибшего здесь 8 лет назад друга - начальника агентства недвижимости "Риэл Престиж" Владимира Дорохина.

Как рассказал 74.ru коллега утонувших, в 2009 Алексей и Владимир должны были вместе отправиться на Аргази, но тогда у Летунова не получилось поехать. С тех пор, как Дорохин с супругой утонули, их друзья каждый горд приезжали их помянуть.

Трагедия на Аргазинском водохранилище произошла 1 ноября. Компания из 5 человек отплыла на лодке от берега на расстояние 500 метров и перевернулась. На помощь людям подоспела другая лодка, в которой находились двое рыбаков. Они взяли потерпевших на борт, однако судно не выдержало перегруза. До берега добрались двое мужчин, пять человек пропали.

В настоящее время спасатели достали тела трех погибших. Поиски еще двух продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ранее по теме:
На Аргазинском водохранилище нашли тело третьего погибшего
Пропавшие на водохранилище челябинцы поминали друзей-утопленников

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×