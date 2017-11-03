Без вести пропавшим остается один человек.

Найдено тело четвертого человека, пропавшего после затопления лодок в Аргазинском водохранилище. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области. Более подробной информации о найденном пока нет.

Трагедия на Аргазинском водохранилище произошла 1 ноября. Лодка с пятью пассажирами на борту перевернулась в 500 метрах от берега. На помощь людям подоспела другая лодка, в которой находились двое рыбаков. Они взяли потерпевших на борт, однако судно не выдержало перегруза. До берега добрались двое мужчин, пять человек пропали.

Ранее были обнаружены тела трех человек. Одним из них оказался директор челябинского агентства недвижимости "Мастер Проф" Алексей Летунов. Известно, что он с друзьями ежегодно посещал водоем, чтобы помянуть погибшего здесь восемь лет назад друга - начальника агентства недвижимости "Риэл Престиж" Владимира Дорохина.



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