Трое пострадавших.

Поздним вечером 2 ноября на 82-м километре Серовского тракта рейсовый автобус съехал с дороги и врезался в стоящий на обочине грузовик Scania. Пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в больницу с ушибами, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

По факту аварии организована доследственная проверка. "В данной ситуации усматриваются признаки возможного противоправного деяния, связанного с оказанием услуг по перевозке, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья пассажиров", - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.