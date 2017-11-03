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В Москве тушат здание Пушкинского музеяСегодня в 18:01

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На Волхонке.

В Москве десять пожарных расчетов тушат здание государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на улице Волхонка, 10. По информации федеральных СМИ, пожар начался днем 3 ноября, проводится эвакуация людей.

Двухэтажное здание, в котором располагается музей личных коллекций, находится рядом с основным корпусом музея. Судя по фото и видео, которые публикуют очевидцы, горит кровля: оттуда валит густой дым.

О пострадавших не сообщается, передает "Уралинформбюро".

Горит.

Публикация от Егор Пирогов (@egorpirogov) Ноя 3 2017 в 5:13 PDT

Пушкинский горит! #пожар #москва #пушкинскиймузейгорит

Публикация от Egle (@evgenia_dudnikova) Ноя 3 2017 в 5:16 PDT

#пожар#москва#волхонка

Публикация от Наталья Тегленкова (@nataliateglenkova) Ноя 3 2017 в 5:52 PDT

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