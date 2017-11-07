Упав за батарею.

В Нефтеюганске младенец госпитализирован с ожогами 40% тела. Ребенок упал и застрял между кроватью и радиатором. Спасли его из ловушки сотрудники Росгвардии, прибывшие в квартиру по вызову соседей.

Как оказалось, младенец вместе со страшим трехлетним братом находились дома без присмотра взрослых. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР. В отношении матери пострадавшего ребенка может быть возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью младенца, назначена судебно-медицинская экспертиза.