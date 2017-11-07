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Российские журналисты подорвались на фугасе в СирииСегодня в 09:46

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Вместе с военными.

6 ноября 2017 года в сирийском городе Дейр-эз-Зор при подрыве фугаса террористов пострадали четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих противоминного центра.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минобороны РФ, ранения получили сотрудники телеканалов НТВ и "Звезда" - Илья Ушенин и Тимур Воронов, Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский.

Пострадавших доставили на российскую авиабазу "Хмеймим". Их жизни ничего не угрожает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала раненым скорейшего выздоровления.

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