Вместе с военными.

6 ноября 2017 года в сирийском городе Дейр-эз-Зор при подрыве фугаса террористов пострадали четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих противоминного центра.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минобороны РФ, ранения получили сотрудники телеканалов НТВ и "Звезда" - Илья Ушенин и Тимур Воронов, Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский.

Пострадавших доставили на российскую авиабазу "Хмеймим". Их жизни ничего не угрожает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала раненым скорейшего выздоровления.